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Tokat’ta yakıt tankı alev aldı

20.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta hurdacıda kesim işlemi yapılırken alev alan yakıt tankı güçlükle söndürülebildi.Edinilen bilgiye göre; Sanayi sitesinde bir hurdacıda yakıt tankeri kesme işlemi yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan alev aldı.

Tokat’ta hurdacıda kesim işlemi yapılırken alev alan yakıt tankı güçlükle söndürülebildi.
Edinilen bilgiye göre; Sanayi sitesinde bir hurdacıda yakıt tankeri kesme işlemi yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan alev aldı. Yakıt tankının içinde kalan tortuların tutuşması sonucu kısa sürede alevler büyüdü. Esnafın yangın tüpü ile müdahalesi yetersiz kalırken olay yerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Metin Saha, bir yakına ait işyerinde meydana gelen kazanın ucuz atlatıldığını ifade ederek, “Hurdaya getirilen fueloil yakıt tankı bir senedir burada bekletiliyordu. Bunu kesmek isterken alev aldı. Kendi imkanlarımızla söndürmeyince itfaiyeye haber verdik” dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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