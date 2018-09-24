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Tokat'ta yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

TOKAT'ta İtfaiye Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tokat'ta yangın tatbikatı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta İtfaiye Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.
Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tatbikat düzenledi. Vali Ömer Toraman, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun da izlediği tatbikat, itfaiyecilerin duası ile başladı. Ardından senaryo gereği alanda bulunan maket evde yangın çıktı. Yangında evde iki kişi mahsur kaldı. Alana gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Daha sonra kullanılmayan bir otomobilde senaryo gereği kaza sonrası iki kişi yaralanarak sıkıştı. Yaralılar itfaiye erlerinin müdahalesi ile araç içerisinden çıkartıldı. Ayrıca iki itfaiyeciler merdivenden atlama gösterisi sundu. Tatbikatı çevrede toplananlar da yakından takip etti. Tatbikat sonrası il protokolü, itfaiye aracının yangın merdiveninden iple aşağıya sarkarak Türk bayrağı açan itfaiye erlerini tebrik etti.
14 araç ve 61 personel ile Tokat Belediyesi İtfayesi'nin hizmet ettiğini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Üç vardiya olarak çalışmaktalar. Bununla beraber herhangi bir yangında, trafik kazasında ve herhangi bir ihbarda, itfaiyemiz gelen telefonlara çözümler üretmekteler. Sadece Tokat merkez sınırları içerisinde değil, yaptığımız çalışmalar. İlçe ve beldelerimize de Tokat Belediyesi olarak el uzatmaktayız" dedi.

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Tokat'ta yangın tatbikatıTokat'ta yangın tatbikatıTokat'ta yangın tatbikatıTokat'ta yangın tatbikatı

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