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Tokat'ta yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 13:28 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde pazartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan  Cuma Şahin (86) için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.  Başçiftlik'e bağlı Erikbelen köyünde yalnız yaşayan Cuma Şahin, 19 Ağustos Pazartesi günü evinden ayrıldı ve geri dönmedi.

Tokat'ta yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde pazartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cuma Şahin (86) için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Başçiftlik'e bağlı Erikbelen köyünde yalnız yaşayan Cuma Şahin, 19 Ağustos Pazartesi günü evinden ayrıldı ve geri dönmedi. Bir süre sonra durumu fark eden Şahin'in akrabaları, meraklanarak jandarmaya ihbarda bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri Şahin'in bulunması için köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar Şahin'e ait bir ize rastlanmadı. Bölgede arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

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Tokat'ta yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyorTokat'ta yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyorTokat'ta yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

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