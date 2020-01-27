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Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'ndaki yangın sonrası yardım kampanyası başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'ndaki yangın sonrası yardım kampanyası başlatıldı

Tokat'ta, yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip el baskısı yazmacılık ürünlerinin üretildiği 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'ndaki yangında zarar gören esnafa destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, çarşıdaki yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yangından 16 esnafın etkilendiğini bildiren Aydoğan, "Önemli ölçüde kullandıkları malzemelerin, kalıpların yok olduğunu maalesef üzülerek gördük." dedi.

Devlet ve milletin yangın sonrası zarar gören esnafın yanında olduğunu söyleyen Aydoğan, "Zarar gören sanatkarımızın yanında olduk. 'Sevinçte berabersek, tasada da kederde de biriz' dedik. Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlarımızla istişare ile esnafımızın zararına kendi çapımızda ortak olalım dedik. Zarar gören esnaf ve sanatkarımız için bir yardım kampanyası başlatmak üzere bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Kampanya öncesinde yasal düzenlemeler için hazırlık yaptıklarını, konuyla ilgili Tokat Valisi Ozan Balcı'ya da bilgi verdiklerini anlatan Aydoğan, Valilik ve Belediye Başkanlığının da her türlü yardımda bulunacağını kaydetti.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik ise zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini ileterek, kentin simgesi ve değerlerinden yazmacılığın yaşatılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya da yangında can kaybının olmamasına sevindiklerini dile getirerek, "Mal yeniden yerine koyulabilir. Esnafa dayanışma içinde maddi ve manevi destekte bulunmak istedik." dedi.

Bir ay sürecek yardım kampanyasının ardından toplanan paranın zarar gören esnaf arasında paylaştırılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı A yangın yardım kampanyası yazmacılık

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