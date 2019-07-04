Tokat'ta yeni havalimanı 2020’de açılacak

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Valisi Ozan Balcı, inşaatının yüzde 58'lik kısmı tamamlanan yeni havalimanının, 2020 yılı Haziran ayında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Tokat'ta yaklaşık 115 milyon lira bedelle ihale edilen yeni havalimanında çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında başlayan terminal binası, kule ve teknik blok, ARFF binası, garaj binası, ısı ve güç merkezi, nizamiye binası ile 2 bin 700 metre uzunluğundaki pisti, 120 metre eninde ve 240 boyundaki apron, 265 metre uzunluğundaki taksi yolu, çevre yolu, çevre güvenlik duvarı yapım çalışmalarında aşama kaydedildi. Tokat Valisi Ozan Balcı yeni havalimanının inşaat sahasını ziyaret etti. Havalimanı Müdürü Mustafa Konca ile şantiye şeflerinden bilgi alan Vali Balcı, alt yapı çalışmaları yüzde 57 ve üst yapı çalışmaları ise yüzde 58 oranında tamamlanan havalimanını 2020 yılı Haziran ayında hizmete açmayı planladıklarını ifade etti.

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