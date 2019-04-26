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Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 50'lik kısmı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

TOKAT Valisi Ozan Balcı, yeni havalimanı inşaatı çalışmalarının yüzde 50'lik kısmının tamamlandığı söyledi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Valisi Ozan Balcı, yeni havalimanı inşaatı çalışmalarının yüzde 50'lik kısmının tamamlandığı söyledi.

Tokat Havalimanı'na büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımını başlanan yeni havalimanı inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 115 milyon TL'ye ihale edilen yeni havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları çift vardiya halinde sürüyor. Söngüt köyü arazisi içine yaptırılan yeni havalimanı inşaatının 2020 yılı Haziran ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, "Havalimanı inşaatında gerek altyapı, gerek üst yapı inşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir. İşin alt ve üst yapıda yüzde 50'si tamamlanmış durumda. Alt ve üst yapı inşaatları tamamlandıktan sonra havalimanımız 2020 Haziran ayında hizmete açılmış olacak" dedi.

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