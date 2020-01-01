Tokat'ta yeni yıl coşkusu

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, 2020 yılını coşkuyla karşılayanlar, eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da yeni yıl coşku ile karşılandı. Yeni yılı eğlence merkezlerinde karşılayanlar 2020'ye dakikalar kala müzik eşliğinde eğlendiler. Saat 00.00'a yaklaştığında ondan geriye doğru sayarak yeni yılın gelmesini kutladı. Bazıları ise 2020 yılını sokaklarda kutladı. Polis ekipleri de yeni yıl nedeniyle Gaziosmanpaşa Bulvarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Sürücüler alkol muayenesinden geçirilerek, araçlarda arama yapıldı. Yapılan uygulama noktasında ise otomobilinin muayenesi eksik olan bir sürücüye 288 lira para cezası kesildi. Tokat İl Emniyet Müdürü Vekil Musa Bozkurt ise, uygulamaların sabah ilk saatlerine kadar devam edeceğini söyledi.

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