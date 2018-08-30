Tokat'ta Zafer Bayramı coşkusu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sabah kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Tokat Valisi Ömer Toraman makamında kutlamaları kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Ömer Toraman, 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu askeri araçla halkı selamladı. Daha sonra şiirler okunarak, halk oyunları gösterileri düzenlendi. Askeri bando eşliğinde askeri birlikler tören geçişi yaptı. Geçit töreni izleyenlerden alkış aldı.
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