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Tokat’ta zincirleme kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:14 | Son Güncelleme

Tokat’ta ışıklarda duramayan otomobilin neden olduğu zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.Tokat’ta Perakende Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan Sermet Doğan Koç Parkı’nın bulunduğu ışıklarda 60 HC 010 plakalı otomobilin duramaması nedeniyle gerçekleşen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Tokat’ta ışıklarda duramayan otomobilin neden olduğu zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.
Tokat’ta Perakende Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan Sermet Doğan Koç Parkı’nın bulunduğu ışıklarda 60 HC 010 plakalı otomobilin duramaması nedeniyle gerçekleşen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 60 HC 010 plakalı otomobil ışıklarda duramayınca 34 BGA 222 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle ileriye savrulan otomobil 60 HY 037 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada Y.Y. idaresindeki 34 BGG 222 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 4 kişi ile kazaya sebebiyet veren M.A. ve yanındaki bir yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yararlılar hastanelere sevk edilirken, kazaya karışan araçlar trafik ekiplerince tutulan tutanak sonrasında trafiğe açıldı.

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