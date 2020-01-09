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  4. Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 00:49 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Tokat- Sivas karayolu üzerinde Yatmış köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine giden Ahmet Destegül yönetimindeki 58 NE 948 plakalı otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aynı istikamete giden 6 araç ise kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca birbirine girdi. Toplam 7 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tokat-Sivas Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yaptı.

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