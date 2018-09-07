Tokat'taki cinayet

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Ayhan Ç. sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı adliye önünde gazetecilerin, "Neden öldürdünüz? sorusuna Ayhan Ç. "Kötüler cezasını çekecek, namus davasına düştüm, kötülerin bu dünyada yaşamaya hakkı yok." yanıtını verdi.
Ayhan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
Gazi Paşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi'nde Murat Yağcı (45) ile Ayhan Ç. (39) arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Yağcı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri Ayhan Ç'yi kaçmaya çalışırken yakalamış, suç aleti bıçak ise olay yerinden yaklaşık yüz metre mesafede bulunmuştu.
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