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Tokat'taki FETÖ'nün "il yapılanması" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:14 | Son Güncelleme

Aralarında esnafın da bulunduğu 14 kişiden 5'i tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Tokat'ta 1 Ekim'de örgütün "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, aralarında esnafın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

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FETÖ FETÖ il yapılanması Terör örgütü Tokat

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