Tokat'taki hırsızlık iddiası

Tokat'ta, bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen ve İstanbul'a kaçarken yolda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde H.H.K'ye ait evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. (19), M.İ. (19), A.C. (19), M.H.K. (20) ve M.C'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tokat'ta bir evden içinde 3 milyon 783 lira değerinde senetler, yaklaşık 25 bin lira değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira ile 2 araç anahtarı bulunan kasayı çaldığı belirlenen M.Ö, M.İ, A.C, M.H.K. ve M.C'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'a gitmek üzere kiraladıkları araçla yola çıktığını belirlemiş, yapılan operasyonla zanlılar Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanmıştı.
Bu karede öyle bir detay var ki…
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu
ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepki
İstanbul'da kimler aday olacak? AK Parti'de Binali Yıldırım, CHP'de Muharrem İnce sesleri
Abdulkadir Selvi: Erdoğan kimsenin gözünün yaşına bakmaz!
ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?
75 gündür kayıp olan belediye işçisinin cesedi bulundu! Olayın ardından yeni bir gizem çıktı
40 yıllık eşini balyozla öldüren koca: Beni tehdit ediyordu
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum