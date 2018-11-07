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Tokat'taki hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan ve İstanbul'a kaçarken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tokat'ta, bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen ve İstanbul'a kaçarken yolda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde H.H.K'ye ait evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. (19), M.İ. (19), A.C. (19), M.H.K. (20) ve M.C'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tokat'ta bir evden içinde 3 milyon 783 lira değerinde senetler, yaklaşık 25 bin lira değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira ile 2 araç anahtarı bulunan kasayı çaldığı belirlenen M.Ö, M.İ, A.C, M.H.K. ve M.C'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'a gitmek üzere kiraladıkları araçla yola çıktığını belirlemiş, yapılan operasyonla zanlılar Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanmıştı.

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hırsızlık Tokat tutuklama

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