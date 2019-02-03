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Tokat'taki karbonmonoksit zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:49 | Son Güncelleme

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren annesinin cenazesi toprağa verildi

Tokat'ın Zile ilçesinde, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek vefat eden annesinin cenazesi defnedildi.

Sultan Çakmak'ın cenazesi, yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Narlıkışla köyündeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alınmasından sonra Çakmak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Sultan Çakmak'ın oğlu Osman Çakmak, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nın bazı oyuncuları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak (80) Narlıkışla köyündeki evlerinde yakınları tarafından hareketsiz bulunmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Ömer Çakmak ise hastaneye kaldırılmıştı.

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