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Tokat’taki kavgada 7 iş yeri, 3 otomobil zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 22:57 | Son Güncelleme

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, iki grup arasında çıkan kavganın bıçaklı kavganın toplumsal bir olaya dönüşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığını, 7 iş yerinde zarar meydana geldiğini açıkladı.Turhal ilçe merkezinde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık nedeniyle çıkan bıçaklı kavga büyüdü.

Tokat’taki kavgada 7 iş yeri, 3 otomobil zarar gördü

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, iki grup arasında çıkan kavganın bıçaklı kavganın toplumsal bir olaya dönüşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığını, 7 iş yerinde zarar meydana geldiğini açıkladı.
Turhal ilçe merkezinde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık nedeniyle çıkan bıçaklı kavga büyüdü. Köyden gelenlerinde karıştığı kavgada 7 iş yerinin camları taş ve sopalarla kırılarak zarar verilirken, olay yerine il merkezi ve yakın ilçelerden güvenlik güçleri takviye olarak gönderildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile gerginlik yatıştırılırken, zarar gören iş yerleri çevresinde önlem alındı.
Olayla ilgili Turhal Belediyesinde Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kaymakam Üçer, iki grup arasında çıkan kavganın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olay meydana geldiğini ifade ederek, "Bu toplumsal olayda 3 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve il merkezinden gelen özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmış gruplar ayrılmıştır. Şu anda ilçemizde durum kontrol altındadır. Yaralanan 3 şahsın hayatı tehlikesi bulunmamakta olup ileri tetkikler için Tokat Devlet Hastanesine gönderilmiştir. İlçemizde olaylar sırasında 7 iş yerinin camları kırılmak suretiyle maddi hasar verilmiş olup yine 3 aracında tahrip edilmesi söz konusu olmuştur” dedi.
Kaymakam Üçer, yaşananlarla ilgili sosyal medyaya yansıyanları yalanlayarak, "Sosyal medyada çeşitli kesimler tarafından açıklanan çeşitli etnik gruplar arasında çıkan çatışma olarak nitelendirilen durumun aslı ve astarı yoktur. Bu konuda istismara kesinlikle müsamaha edilmeyecektir. İlçemizde yaşayan insanların herhangi bir etnik ayrıma tabi tutulmadığı söz konusu olmadığı gibi konunda etnik olarak bir boyu bulunmamaktadır. Bu konuda yapılmak istenilen dezenformasyon ve istismarlara müsaade edilmeyecektir. Durum ilçemizde kontrol altına olup vatandaşlarımızın da artık evlerine gitmelerinde kendi güvenlikleri açısından ve toplumun huzuru açısından fayda görülmektedir. Olaylarla ilgili adli makamlarca soruşturma başlatıldı” diye konuştu.

Tokat’taki kavgada 7 iş yeri, 3 otomobil zarar gördü

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