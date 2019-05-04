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Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde cenaze dönüşü meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde cenaze dönüşü meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

İstanbul'da vefat eden Zulüne Yüce'nin yakınları ve köylüleri, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait Mehmet Süngü yönetimindeki 34 HL 3817 plakalı otobüsle cenazeye katılmak için Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyüne geldi. Yüce'nin cenaze ve defin işlemlerinin ardından yolcularını alıp yeniden İstanbul'a dönmek için hareket eden otobüs, ilçeye bağlı Güvendik köyü yakınlarına geldiğinde devrildi. Kazada Yazgül Gündüz (62), Rasim Şahin (72), Huriye Tanrıverdi (53), Selahattin Yüce (55), Dursun Bal (85), Efdal Demir (49) ve Bilge Yüce öldü, 30 kişi de yaralandı.

Ölenlerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin teslimi sırasında yakınları hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Yaşamını yitiren Saadettin Yüce, Bilge Yüce, Yazgül Gündüz, Dursun Bal ve Eftal Demir, Elmacık köyünde, Rasim Şahin İslamlı köyünde, Huriye Tanrıverdi'nin ise Toklar köyünde öğlende toprağa verileceği belirtildi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaralanan 30 yolcudan 25'i, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Mehmet Süngü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kazada 6 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etmiştir. 30 da yaralı vatandaşımız vardır. Yaralılardan 1'i Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yoğun bakımda, 4 tanesi serviste tedavi görüyor. Diğerleri ise taburcu edilmişlerdir" dedi.

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