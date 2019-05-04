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Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişiden Saadettin Yüce, Bilge Yüce, Yazgül Gündüz, Dursun Bal ve Eftal Demir'in tabutları, evlerinde helallik alınmasının ardından Elmacık köyü ilkokulunun bahçesinde cenaze namazının kılınacağı alana getirildi.

Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi (2)

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişiden Saadettin Yüce, Bilge Yüce, Yazgül Gündüz, Dursun Bal ve Eftal Demir'in tabutları, evlerinde helallik alınmasının ardından Elmacık köyü ilkokulunun bahçesinde cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Cenazeye Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekil Kadim Durmaz, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler gözyaşları içinde Elmacık köyü mezarlığına defnedildi.
Kazada hayatını kaybedenlerden Rasim Şahin, İslamlı köyünde, Huriye Tanrıverdi ise Toklar köyünde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi (2)Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi (2)Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi (2)Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi (2)

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