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Tokat'taki kazada ölen polis memuru için Gaziantep'te tören

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 12:38 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Artova ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren polis memuru Selahattin Kaplan (27) için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- TOKAT'ın Artova ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren polis memuru Selahattin Kaplan (27) için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi. Kaplan'ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek için Nizip'e götürüldü. Kaza, dün akşam saatlerinde Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat yönünde ilerleyen Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP O22 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücü Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Selahattin Kaplan için bugün memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene polisin ailesi ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protokol üyeleri katıldı. Törende, Kaplan'ın özgeçmişi okunarak dualar edildi. Bekar olan Kaplan’ın annesi Ayşe Kaplan ve babası Hacı Kaplan ise Türk bayrağı sarılı tabuta kapanarak ağladı. Polis memurunun cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Nizip’e gönderildi.

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