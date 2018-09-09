HABER

Tokat'taki kazalar Mobese kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

TOKAT'ta genellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta genellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları Mobese kameraları ile görüntülendi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen kazaların birçoğunun genellikle kavşak noktalarında yaşandığı görüldü. Cumhuriyet Meydanı'nda, yaya geçidinden elinde cep telefonu ile geçen bayana otomobil çarptı. Bir diğer kaza da ise Eski Niksar Yolu kavşağında dönüş yapmak isteyen bir araca motosiklet çarptı. Yan yatarak araca çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yonca Yaprağı Kavşağı'nda ise otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda sohbet edenler otomobilin kendilerine çarpmasından son anda kurtuldu.

PARTNERKorkunç senaryo! Git gide büyüyecekKorkunç senaryo! Git gide büyüyecek
Alucra'daki kazada MHP İlçe Başkanı öldüAlucra'daki kazada MHP İlçe Başkanı öldü
Uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldüUçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde haciz şoku!

Düğünde haciz şoku!

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.