Tokat'taki kazalar Mobese kameralarına yansıdı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta genellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları Mobese kameraları ile görüntülendi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen kazaların birçoğunun genellikle kavşak noktalarında yaşandığı görüldü. Cumhuriyet Meydanı'nda, yaya geçidinden elinde cep telefonu ile geçen bayana otomobil çarptı. Bir diğer kaza da ise Eski Niksar Yolu kavşağında dönüş yapmak isteyen bir araca motosiklet çarptı. Yan yatarak araca çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yonca Yaprağı Kavşağı'nda ise otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda sohbet edenler otomobilin kendilerine çarpmasından son anda kurtuldu.

