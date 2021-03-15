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Tokat’taki kazalar, MOBESE kameralarına yansıdı

15.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta kavşaklarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.Tokat’ta, sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi.

Tokat’ta kavşaklarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.
Tokat’ta, sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Şubat ayında gerçekleşen kazaların birçoğunun bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görüldü. Çevre yolu kavşağında gece saatlerinde meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçen ciple bir otomobilin çarpışması, çarpmanın etkisi sürüklenen otomobil kameralara yansıdı. Kaza sonrasında otomobilin sıkışan kapısı açılmayınca sürücünün yan camdan dışarı çıkması görüntülerde yer aldı. Çevre yolu ve Atatürk kavşağında meydana gelen maddi hasarlı kazalar, Akşemsettin Mahallesinde tali yoldan çıkan bir otomobilin motosiklet kuryesine çarpması, Erenler Mahallesinde hatalı sollama sonucu yaşanan kazalarda kameralara yansıdı. Ayrıca rektörlük kavşağında refüje çıkan otomobil, Gülbahar Hatun Mahallesinde geri geri çıkarken bir araca çarparak bölgeden uzaklaşan minibüs, kültür merkezi kavşağında bir yaya kamyonetin çarpması görüntüleri yer aldı.

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