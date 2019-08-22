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Tokat'taki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

Sağanakta zarar gören ev ve iş yerleriyle ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı

Tokat Valiliği, köylerde sağanakta zarar gören evlerle ilgili hasar tespit çalışması başlattı.

Kent merkezi, Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından birçok ev ve iş yerini su basması üzerine, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi harekete geçti.

Belediye ekipleri kent merkezinde temizlik çalışması yaparken Valilik, kent merkezi ile Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde sağanakta zarar gören ev ve işyerleriyle ilgili hasar tespit çalışması başlattı.

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sağanak Tokat

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