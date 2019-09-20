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Tokat'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Tokat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alihan B. (17), tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İlyas Yalçın idaresindeki 60 ABC 003 plakalı minibüs, dün Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Cezaevi yakınlarında, Alihan B. yönetimindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpışmıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanmış, yanındaki Ahmet Elmas (17) ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Tokat trafik kazası

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