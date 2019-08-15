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Tokat’taki yangınla ilgili 1 kişinin ifadesi alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Tokat’ta yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen örtü altı yangınında 1 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında kalan dağlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat’ta yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen örtü altı yangınında 1 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında kalan dağlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangınla ilgili Jandarma tarafından gözaltına alınan 1 kişinin ifadesine başvuruldu. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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