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Tokat'tan Ankara ve İstanbul'a ev ekmeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

TOKAT'ta kendine ait ekmek fabrikasında kente özgü yöresel ev ekmeği üreten İlker Erkek, son 1 yıldır talep üzerine İstanbul ve Ankara'ya da ekmek üretmeye ve göndermeye başladı.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta kendine ait ekmek fabrikasında kente özgü yöresel ev ekmeği üreten İlker Erkek, son 1 yıldır talep üzerine İstanbul ve Ankara'ya da ekmek üretmeye ve göndermeye başladı. 6 yıldır ev ekmeğinin üretimi işini yapan Erkek, tanesi 5 liradan satılan ekmeklerden her gün bin adet İstanbul ve Ankara'ya yolluyor. Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde ekmek fabrikası bulunan evli ve 2 çocuk sahibi İlker Erkek (49), ekmeğin yoğrulduktan sonra belli bir süre bekletilen hamurunun özel taş fırınlarda, odun ateşinde, 1 saat boyunca pişirilerek hazırlandığını söyledi. Uzun süre bayatlamayan ekmeğe gelen yoğun talep üzerine ise üretilen ekmekler günlük bin adet, anlaşmalı otobüs firmaları aracılığıyla İstanbul ve Ankara'daki anlaşmalı marketlere ulaştırılıyor. Ekmeklerin tanesi 5 liradan satılıyor. 'UZUN SÜRE BAYATLAMIYOR' Tokat'ta ev ekmeğinin en önemli özelliğinin uzun süre bayatlamaması olduğunu ifade eden işletme sahibi İlker Bekler, "Bu ekmeğin özelliği yöresel olması, kendi kültürümüzden gelmesidir. Geçmişten bugüne kadar evlerimizde, köylerimizde üretilen doğal un, tuz, su dışında başka katkı maddesi kullanılmıyor. En önemli özelliği 1 saatte odun ateşinde pişmesi. Üretimi burada biz yapıyoruz. Diğer ekmeklerden ayırt edici özelliği ise, bu ekmeğin bayatlamaması. Bu ekmek serin bir ortamda aylarca kalabiliyor. İhtiyaç halinde çıkarttığınız zaman ısıtıp ilk günkü tazeliği ile yiyebiliyorsunuz. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden tüketilebiliyor" dedi. 'DİĞER İLLERDEN DE TALEP VAR' Günlük 3 bin 500 adet ekmek ürettiklerini söylen Erkek, "Üretim sayımız günden güne değişebiliyor. Günlük ürettiğimiz bu ekmeklerin 500 tanesini İstanbul'a, 500 tanesini de Ankara'ya gönderiyoruz. Diğer illerden de talep oluyor. Bu ekmeği biz İstanbul ve Ankara'daki vatandaşlarımıza sunuyoruz. Tercih ediliyor. Diğer illerden de bu ekmeğe talep oluyor. Servisimizin yeterli olmaması nedeniyle diğer illere ulaştıramıyoruz. İlçelerde ve köylerde vatandaş bu tür ekmeği kendi ürettiği için biz sadece il merkezinde satış yapıyoruz. Merkezde de 190 noktada satışı yapılıyor" diye konuştu.

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