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Tokat'tan Mehmetçiğe "Su"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Tokat'ın Niksar ilçesinden bir tır dolusu su, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe moral vermek için gönderildi - Belediye Başkanı Özdilek Özcan: -"Göndereceğimiz bu tır onlara Niksar'dan güçlü bir destek olduğunu hissetmeleri içindir. Ayvaz suyumuz tüm güvenlik güçlerimize şifa olsun"

Tokat'ın Niksar ilçe Belediyesi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe moral vermek için bir tır dolusu su gönderildi.

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu terör unsurlarından temizlemek ve barış koridoru açmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe yurdun her yerinden ve her kesimden destek yağıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından üretilen bin 400 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen Ayvaz suyundan bir tır, bölgede görev yapan Mehmetçiğe moral vermek için gönderildi.

Niksar ilçe meydanında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Eyliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer verdiği ve birçok ülkeye ihraç edilen Ayvaz suyunun Mehmetçiğe şifa olmasını diledi.

Ayvaz suyunun pH değeri ve 0,5 sertlik derecesiyle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine tercih edildiğini hatırlatan Özcan, "Niksar'ın geçmişini tanıyan ve bilenler ne kadar kadirşinas olduğunu, devletine ve milletine ne kadar aşık insanlardan oluştuğunu bilir. 'Tokat direnişin başkenti'dir. Bizler de dedelerimizin izinden giderek, her zaman devletimize, milletimize ve Mehmetçiğimize sahip çıktık." diye konuştu.

Ayvaz suyunun Niksarlının öz malı olduğuna işaret eden Özcan, "Göndereceğimiz bu tır onlara Niksar'dan güçlü bir destek olduğunu hissetmeleri içindir. Ayvaz suyumuz tüm güvenlik güçlerimize şifa olsun." dedi.

Konuşmanın ardından ilçe Müftüsü İsa Solmaz'ın duasıyla su yüklü tır Suriye sınırına doğru yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
ayvaz suyu Barış Pınarı Harekatı Niksar Tokat

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