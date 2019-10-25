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Tokat'tan Suriye'deki Mehmetçiğe bal gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

 TOKAT Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Suriye'de teröristlerle mücadele eden Türk askerine bir ton 600 kilo bal gönderdi. Birlik Başkanı Ali Demir, askerlere güç ve kuvvet vermesi için bal gönderdiklerini söyledi.  Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere bal bağışı kampanyası başlattı.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Suriye'de teröristlerle mücadele eden Türk askerine bir ton 600 kilo bal gönderdi. Birlik Başkanı Ali Demir, askerlere güç ve kuvvet vermesi için bal gönderdiklerini söyledi.

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere bal bağışı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 1 ton 600 kilo bal toplandı. Toplanan ballar paketlendikten sonra bölgeye gönderilmek üzere Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu'na teslim edildi. Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir, "9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı için bal kampanyası düzenledik. Yaklaşık 8 günde 1 ton 600 kilo bal toplandı. Bunları da bugün Fırat'ın doğusunda görev yapmakta olan Mehmetçiklerimize teslim etmek üzere İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim ediyoruz. Oradaki askerlerimize selam gönderiyoruz. Onların yanlarında olduğumuzu, arkalarında olduğumuzu ve onlara minnettar olduğumuzu bildiriyoruz. Askerlerimize bu balın güç ve moral vermesini temenni ediyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu ise, birlik üyelerine teşekkür etti.

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