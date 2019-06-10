Tokayev Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi

Tokayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yöneten eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in geçtiğimiz Mart ayında beklenmedik bir şekilde istifa etmesinin ardından geçici olarak bu görevi üstlenmişti. Ancak siyasi gözlemcilere göre politikadaki etkinliğini sürdüren Nazarbayev hala iktidarı elinde tutan, ülkenin en güçlü politik şahsiyeti konumunda bulunuyor.

Kasım Cömert Tokayev’in kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimindeki diğer altı adaydan en çok oy alan isim yüzde 16,2 ile Amirjan Kosanov oldu. Yaklaşık 18 milyon nüfusu olan ülkede 12 milyon kişi oy kullanma hakkına sahip. Seçim öncesinde zaman zaman sosyal medya platformlarına erişim sağlanamazken, birçok farklı kaynaktan da internet bağlantısının devre dışı olduğu yönünde haberler gelmişti. İnsan hakları örgütleri de ülkede muhalefete baskı uygulandığını öne sürüyor.

dpa, Reuters / ET,JD

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