Tokayev-Lukaşenko ortak basın toplantısı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin Belarus ile geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 800 milyon civarında gerçekleştiğini belirterek, "Bu iyi bir eğilim ancak yeterli değil. Bu nedenle bu yönde çalışma devam etmeli." dedi.

Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Taraflar, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, ikili ticari ve ekonomik iş birliği, bölgesel ve uluslararası gündemi ele aldıklarını belirterek, "Geçen yıl, karşılıklı ticaret hacmi 800 milyon civarında gerçekleşti. Bu iyi bir eğilim ancak yeterli değil. Bu nedenle bu yönde çalışma devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da 340 Belarus sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini söyleyen Tokayev, bu firmaların verimliliğini artırma konusunu da görüştüklerini aktardı.

Tokayev, Kazakistan'ın Asya'ya, Belarus'un Avrupa'ya bir köprü olduğuna işaret ederek, bu iki ülkenin Çin'in başlattığı "Tek Kuşak, Tek Yol Projesi"nin parçası olduğuna dikkati çekti.