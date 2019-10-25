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Tokayev-Lukaşenko ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "(Kazakistan ile Belarus arasında) Geçen yıl, karşılıklı ticaret hacmi 800 milyon civarında gerçekleşti. Bu iyi bir eğilim ancak yeterli değil. Bu nedenle bu yönde çalışma devam etmeli" - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko: - "Sizlerin ülkenizden bu ham maddeyi (petrolü) ithal etmekte ilgiliyiz. Biz yakın zamanda Rusya ile istişare etmekte anlaştık. Çünkü mümkün olursa Kazakistan'dan petrol ithalatı, boru hattı aracılığıyla Rusya üzerinden yapılacak. Bu konuda anlaşacağız"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin Belarus ile geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 800 milyon civarında gerçekleştiğini belirterek, "Bu iyi bir eğilim ancak yeterli değil. Bu nedenle bu yönde çalışma devam etmeli." dedi.

Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Taraflar, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, ikili ticari ve ekonomik iş birliği, bölgesel ve uluslararası gündemi ele aldıklarını belirterek, "Geçen yıl, karşılıklı ticaret hacmi 800 milyon civarında gerçekleşti. Bu iyi bir eğilim ancak yeterli değil. Bu nedenle bu yönde çalışma devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da 340 Belarus sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini söyleyen Tokayev, bu firmaların verimliliğini artırma konusunu da görüştüklerini aktardı.

Tokayev, Kazakistan'ın Asya'ya, Belarus'un Avrupa'ya bir köprü olduğuna işaret ederek, bu iki ülkenin Çin'in başlattığı "Tek Kuşak, Tek Yol Projesi"nin parçası olduğuna dikkati çekti.

Son üç yılda demir yolu üzerinden konteyner taşımacılığının Kazakistan ve Belarus üzerinden Çin ve Avrupa yönünde 6,5 kat arttığı bilgisini paylaşan Tokayev, "Ziyaret başarılı geçti. Anlaşmaların Kazakistan ve Belarus halklarının gelişmesine katkı sağlayacağından eminim." dedi.

- "Kazakistan petrol ithalatı, Rusya üzerinden yapılacak"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan ile Belarus arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu vurgulayarak, özellikle sanayi iş birliğinin geliştirilmesine öncelik vermekte anlaştıklarını dile getirdi.

Belarus'un petrol tedarikinin çeşitlendirilmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Lukaşenko, "Bu nedenle sizlerin ülkenizden bu hamaddeyi (petrolü) ithal etmekte ilgiliyiz. Biz yakın zamanda Rusya ile istişare etmekte anlaştık. Çünkü bu mümkün olursa Kazakistan'dan petrol ithalatı, boru hattı aracılığıyla Rusya üzerinden yapılacak. Bu konuda anlaşacağız." diye konuştu.

Görüşmelerin sonucunda iki ülke arasındaki göç, güvenlik, emlak kaydı alanlarında iş birliği anlaşmaları ile iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak bildirisi ve Dışişleri Bakanlıkları arasında 2020-2021 dönemleri için iş birliği planı imzalandı.

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