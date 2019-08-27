Tokayev Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) üye devletler arasında ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin gelişmesine önemli katkıda bulunan konsey çerçevesindeki iş birliğine büyük önem verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

Amreyev görüşmede Tokayev'e ekimde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Türk Konseyi devlet başkanları zirvesine hazırlıklar dahil örgütün güncel faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Tokayev de ülkesinin Türk Konseyine üye devletler arasında ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin gelişmesine önemli katkıda bulunan konsey çerçevesindeki iş birliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

