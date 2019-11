Toker: İhalelerde istisnalar kural oldu

DW Türkçe, Toker ile, devletin en kolay kaynak transfer aracı olan kamu ihalelerinin nasıl yapıldığını konuştu.Türkiye'de on yıllık bir süre zarfında, kabinedeki bakanların, gazete haberleri üzerine şirketlerdeki hisselerini devrettikleri yıllardan, şirket sahibi beş bakanın kabinede yer aldığı ve bu durumun olağan sayıldığı bir döneme gelindi. Kamu yararı, kamu çıkarı ya da yolsuzluk gibi kavramların eski ağırlığını yitirmesi, muhalif kesimin en sık dile getirdiği eleştirilerden. Gazeteci olarak bu sürecin en yakın tanıklarından biri ise Çiğdem Toker. 30 yılı aşkın bir süredir Ankara’da gazetecilik yapan Toker, mevcut durum için “Bunun ne kadar sorunlu bir durum olduğunu tartışacak bir zemin ve ortam yok. Bu sorunun tartışılmasını beklediğimiz medya, zaten bu ihaleleri alan şirketlerin patronajında” diyor.

DW Türkçe: Her iktidar, belirli sermaye çevrelerine kamu kaynağı transferi yapar. Geçmiş iktidarlar döneminde de benzer durumlara şahit olduk. AKP iktidarını diğerlerinden farklı kılan nedir?

Kamu İhale Kanunu’na göre, sadece “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde” pazarlık usülü uygulanabildiği halde, bu madde kapsamında yapılan ihalelerden örnekler verebilir misiniz?

İhalelerin çizdiği resim

Kamu ihalelerine bakınca, ihaleyi alan şirketler ve taşeronlarında, bir kesişme çok net görünüyor. Bu kesişmeyi nasıl okumalı?

Biz daha çok çıkan sonuçlarla ilgileniyoruz ama ortada bu sonuçların çizdiği bir resim var. O resimde, bir grup az sayıdaki firmayla, 21/b’lere katılan bir grup var. Biz bunları her ihalede görüyoruz. Bunlar her yere çağırılan firmalar. Bir de bunların taşeronları var. Bu taşeronların da daha küçük firmaları var. Oralarda da aynı isimleri görüyoruz. Bu kesişmeler, şöyle okunabilir: Bunun tamamı bir rastlantı olamaz. Eğer çok naifseniz, buna "tesadüfler silsilesi” demeniz mümkün. Bu firmaların her yerde yan yana ve iç içe olması rastlantı değilse burada kurgusal, önceden planlı olduğu belli bir sistem mimarisi var. Çıkan sonuç bize bunu gösteriyor. Burada özellikle birtakım tanıdık vakıflara bağış ile medya finansmanı görüyoruz. Bu mimarinin bir parçası olan medya finansmanının önemine gelirsek, kitapta incelediğimiz olağanüstü ihale yönteminin olağanlaştırılmasını, biz akşamları televizyonlarda, ana haber bültenlerinde izlemiş olsaydık, nasıl bir ülkede yaşardık? Soru bu aslında!