TOKİ 14 bin 782 eğitim yapısı inşa etti

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ), tamamlanan ve yapımı devam eden eğitim binası sayısı 14 bin 782'ye ulaştı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOKİ, eğitim-öğretim alanında yürüttüğü okul, üniversite ve yurt projeleriyle öğrencilerin daha nitelikli ortamlarda öğrenim görmesine katkı sunuyor. Kaliteli ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için geliştirdiği toplu konut projeleri kapsamında kreş, okul gibi eğitim-öğretim ihtiyacına dönük donatılar da inşa eden TOKİ, eğitim yapılarının inşasında bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına dönük bir planlama anlayışı benimsiyor, yerleşimlerin yöresel mimari dokusunu esas alarak okulları yerel dokuyla uyumlu şekilde inşa ediyor. Eğitime, "Yüzde 100 Destek Kampanyası" ile MEB ve diğer ilgili kurumlarla aktif iş birliği yapan TOKİ, bu kapsamda bugüne kadar 23 bin 876 derslikli bin 83 okul projesini hayata geçirdi. Ülke genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden eğitim yapısı üretimleri, bu yılın eylül ayı itibarıyla bin 83 okul, 19 üniversite, 189 yurt, 42 kütüphane, 993 spor salonu, 19 stadyum ve donatılarla toplamda 14 bin 782 rakamına ulaştı.

- 19 üniversitenin kampüs inşasına destek Yüksek donanımlı kampüs binaları, derslik, laboratuvar, araştırma merkezi ve yurt yaparak akademik hayata destek veren TOKİ, üniversite yönetimleri iş birliğiyle bugüne dek 19 üniversitenin çeşitli kampüs binalarının inşasını tamamladı. İdare tarafından Adıyaman, Bartın, Giresun, Tunceli, Batman, Şırnak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesinin eğitim binaları inşa edildi. Konya Selçuk Üniversitesi ile Hakkari Üniversitesinin ek hizmet binalarının yapımı ise devam ediyor. - Türk-Alman Üniversitesi Türkiye ve Almanya arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda 2010'da kurulan Türk-Alman Üniversitesi faaliyetlerini İstanbul Beykoz'da yaklaşık 120 bin metrekarelik alan üzerinde TOKİ'nin inşa ettiği yeni kampüsünde sürdürüyor. Üniversite, Türkiye ve Almanya'nın yükseköğretim alanındaki başarılarını ve kazanımlarını birleştirerek, iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel iş birliğine katkı sağlıyor.

Çalışmaları tamamlanan kampüste, mühendislik fakültesi, eğitim ve araştırma laboratuvarları, derslik binaları, genel bilgisayar mekanları, kütüphane, yemekhane, misafirhane bulunuyor. Mevcut yeşil dokunun korunduğu, yapıların kurgusunda esneklik ve fonksiyonelliğin ön plana çıktığı yerleşkede, binalar doğal dokuyu bozmayacak şekilde tasarlandı ve doğal malzeme kullanıldı. - BİLTAM son teknolojiyle donatıldı İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) yönetimi iş birliğinde, 35 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edilen ve geçen yıl hizmete sunulan Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı (BİLTAM), 20 bin metrekare kapalı alana inşa edildi. Yüksek teknolojiye sahip ekipmanla donatılan laboratuvar için üst düzey mimari ve mühendislik çözümleri geliştirildi. Üniversite dışına da hizmet veren laboratuvarda, temel tıp bilimleri ile fen ve mühendislik alanlarındaki akademisyenler ve öğrenciler, deney, analiz, araştırma, geliştirme çalışması yapıyor. - Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Selçuklu mimarisi