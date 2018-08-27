TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde toplam 1.884.008 m2 büyüklüğünde 176 adet arsayı satışa sundu. Müzayede 11 Eylül 2018 tarihinde (Salı günü), saat 13:30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ 20 İLDE 176 ARSAYI SATIŞA SUNDU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde toplam 1.884.008 m2 büyüklüğünde 176 adet arsayı satışa sundu.

Muhammen bedeli yaklaşık 974 milyon TL olan arsalar "Açık Artırma" yöntemi ile satılacak.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, rekreasyon alanı, küçük sanayi sitesi, sanayi depolama, sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi, merkezi iş, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, teknik altyapı, sağlık tesisleri, idari tesis, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, pazar + fuar + ortaokul + park imarlı ve imarsız arsalar.