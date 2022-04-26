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TOKİ 2022 Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura çekiliş sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

26.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları isim listesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Dar gelirli aileler için satışa çıkan konutlarda hak sahipleri kura çekilişiyle belirlendi. Peki TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura çekiliş sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ 2022 Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura çekiliş sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları isim listesi ve konuya ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı devam ediyor. TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura çekiliş sonuçları isim liste nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı ile tam listesi ve ayrıntılar haberimizde.

TOKİ BURSA İNEGÖL KARALAR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


TOKİ Bursa İnegöl Karalar çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi.

TOKİ'nin Facebook , Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekilişi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi Karalar Mahallesi'nde 805 konut projesi kapsamında inşa ettirilen 88 adet konut sahibini buldu.

TOKİ BURSA İNEGÖL KARALAR KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Bursa İnegöl
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