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TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 2022 sosyal konut başvuru şartları nedir? İşte 81 il sosyal konut projesi için tarihleri!

14.04.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut başvuru tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Bakan Kurum 81 ilde yapılması planlanan vatandaşları heyecanlandıran projeye dair detayları aktardı. Peki TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 2022 sosyal konut başvuru şartları nedir? İşte 81 il sosyal konut projesi için tarihleri...

TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 2022 sosyal konut başvuru şartları nedir? İşte 81 il sosyal konut projesi için tarihleri!

TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Ahmet Hakan'în sunduğu Tarafsız Bölge programında yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar konuya dair araştırma yapmaya başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. eki TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 2022 sosyal konut başvuru şartları nedir? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

TOKİ 2022 SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine dair konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada 81 ilde TOKİ ile sosyal konut projesini gerçekleştireceklerini ifade etti.

İşte Bakan Kurum'un açıklaması:

"TOKİ konut sektöründe bu yüzden var. Son 20 yılda bir milyon 200 bin konut ürettik. TOKİ'nin serbest piyasadaki payı yüzde 8'ken bunu yüzde 14'e çıkardık. Alt gelir grubu, konut alması zor olan vatadandaşlarımız için. Biz TOKİ'yle birlikte yakın zamanda sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.

Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz."

TOKİ 2022 SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

TOKİ başvuru şartları şu şekildedir:

  • T.C. vatandaşı olması,

  • Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

  • Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

  • Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

  • Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
    Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.),

  • Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

  1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,
  2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
  3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın
  4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
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