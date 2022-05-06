TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Daha önce 100 bin konut ile çok sayıda kişi ev sahibi olmuştu. Peki TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

TOKİ 2022 SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nisan ayında TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Açıklamasında 81 ilde TOKİ ile sosyal konut projesini gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"TOKİ konut sektöründe bu yüzden var. Son 20 yılda bir milyon 200 bin konut ürettik. TOKİ'nin serbest piyasadaki payı yüzde 8'ken bunu yüzde 14'e çıkardık. Alt gelir grubu, konut alması zor olan vatadandaşlarımız için. Biz TOKİ'yle birlikte yakın zamanda sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.

Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz."

TOKİ sosyal konut başvuruları tarihi için net bir açıklama söz konusu değilken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

TOKİ 2022 SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

TOKİ başvuru şartları şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;