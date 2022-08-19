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TOKİ 204 İŞ YERİ BAŞVURUSU! TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

19.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ ucuz iş yeri başvuru tarihleri, başvuruların nasıl yapılacağı ve koşulları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ 20 şehirde 204 iş yerini açık artıma ile satışa sunacak. Peki TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nasıl yapılır, TOKİ ucuz iş yeri başvuru şartları neler?

TOKİ 204 İŞ YERİ BAŞVURUSU! TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TOKİ ucuz iş yeri başvuruları ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, İzmir ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 20 ilde 204 iş yeri açık artırmayla satışa çıkacak. Peki TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nasıl yapılır, TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ UCUZ İŞ YERİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ, 20 ilde 204 iş yerini vadeli olarak açık artıma ile satışa çıkaracak. Dükkanların çoğu teslime hazır. Öte yandan çevrimiçin olarak açık artırmaya katılım sağlanabilecek.

Alıcılar dükkanları Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta %50'si peşin, 120 ay vade, Trabzon'da ise %25 peşinat, 120 ay vade ile alabilecek.

2022 TOKİ UCUZ İŞ YERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açık artırmalar 1 Eylül 2022 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak artırmaya internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. İhaleye internet katılımı için kayıtlar 31 Ağustos 2022 günü saat 10.30'a kadar alınacak.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Satışla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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