TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, 26 ilde toplam 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 arsa satışa sunuldu.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta bulunan toplam 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 arsa satışa çıkarıldı.

Vadeli satış bedeli yaklaşık 572 milyon lira olan arsalar, vadeli olarak açık artırma yöntemiyle satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Satışa çıkarılan arsalar "konut, ticaret, özel eğitim, özel sağlık tesisi, rehabilitasyon merkezi, turizm tesis, akaryakıt istasyonu, konut dışı kentsel çalışma ve gelişme konut+toptan ticaret+sebze hali niteliğinde imarlı arsalar" niteliklerini taşıyor.

Açık artırma, 29 Kasım 2018 Perşembe saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.