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TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, 26 ilde toplam 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 arsa satışa sunuldu.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta bulunan toplam 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 arsa satışa çıkarıldı.

Vadeli satış bedeli yaklaşık 572 milyon lira olan arsalar, vadeli olarak açık artırma yöntemiyle satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Satışa çıkarılan arsalar "konut, ticaret, özel eğitim, özel sağlık tesisi, rehabilitasyon merkezi, turizm tesis, akaryakıt istasyonu, konut dışı kentsel çalışma ve gelişme konut+toptan ticaret+sebze hali niteliğinde imarlı arsalar" niteliklerini taşıyor.

Açık artırma, 29 Kasım 2018 Perşembe saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

- Satışa çıkarılan bazı arsaların özellikleri

Açıklamada satışa sunulan bazı arsaların özelliklerine de yer verildi. Buna göre, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesinde özel sağlık tesis, özel eğitim, Arnavutköy'de konut ve Tuzla'da konut niteliğinde imarlı arsalar satışa sunuldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı semtinde konut, Mamak Altıağaç'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Etimesgut Yapracık'ta konut, Sincan Temelli'de konut ve Beypazarı'nda konut niteliğinde imarlı arsalar satışa çıkarıldı.

Antalya Kemer Çamyuva'da konut niteliğinde imarlı arsalar, Balıkesir Ayvalık Küçükköy'de konut niteliğinde imarlı arsalar, Mersin Erdemli ve Mezitli'de konut, turizm tesis alanı niteliğinde imarlı arsalar, Muğla Bodrum'da konut ve ticaret, Datça'da konut niteliğinde imarlı arsalar, Elazığ merkezde konut ve ticaret niteliğinde imarlı arsalar, Diyarbakır Yenişehir Üçkuyular'da konut niteliğinde imarlı arsalar satışa sunuldu.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden, 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
arsa satışı TOKİ

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