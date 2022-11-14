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TOKİ Ağrı kuraları çekiliyor! TOKİ Ağrı kurasının sonucu nasıl sorgulanır? İşte canlı izleme linki

14.11.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ başvurularının alınmasının ardından kura çekimleri başlandı. 14 Kasım'da Ağrı kura çekimi gerçekleştiriliyor. YouTube üzerinden canlı yayınlanan kura çekimi noter huzurunda yapılıyor. Peki TOKİ Ağrı kurasının sonucu nasıl sorgulanır? İşte canlı izleme linki...

TOKİ Ağrı kuraları çekiliyor! TOKİ Ağrı kurasının sonucu nasıl sorgulanır? İşte canlı izleme linki

TOKİ kura çekimleri Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde başladı. 14 Kasım'da Ağrı kura çekimi gerçekleştiriliyor. YouTube üzerinden canlı yayınlanan Ağrı kura çekimi linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki TOKİ Ağrı kurasının sonucu nasıl sorgulanır? İşte canlı izleme linki...

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ Ağrı kura çekimi YouTube üzerinden yayınlanıyor. TOKİ Ağrı kura çekimini canlı olarak izlemek için YouTube'un, 'https://www.youtube.com/watch?v=iZOWtWFHNgc&ab_channel=TOK%C4%B0' adresine erişim sağlayınız.

TOKİ Ağrı kuraları çekiliyor! TOKİ Ağrı kurasının sonucu nasıl sorgulanır? İşte canlı izleme linki

TOKİ kura çekimi sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler belli oluyor. Gerekli sorgulamalar TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresinden yapılıyor.

KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI

  1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

  2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

  3. Kura sırasında belirlenecektir.

  4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

  5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

  6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.
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TOKİ Ağrı kura çekimi

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