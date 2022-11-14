TOKİ Ağrı kuraları çekiliyor! TOKİ Ağrı kurasının sonucu nasıl sorgulanır? İşte canlı izleme linki

TOKİ kura çekimleri Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde başladı. 14 Kasım'da Ağrı kura çekimi gerçekleştiriliyor. YouTube üzerinden canlı yayınlanan Ağrı kura çekimi linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki TOKİ Ağrı kurasının sonucu nasıl sorgulanır? İşte canlı izleme linki...

TOKİ Ağrı kura çekimi YouTube üzerinden yayınlanıyor. TOKİ Ağrı kura çekimini canlı olarak izlemek için YouTube'un, 'https://www.youtube.com/watch?v=iZOWtWFHNgc&ab_channel=TOK%C4%B0' adresine erişim sağlayınız.

TOKİ kura çekimi sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler belli oluyor. Gerekli sorgulamalar TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresinden yapılıyor.

Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

Kura sırasında belirlenecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

