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TOKİ Ankara kura çekimi nasıl canlı izlenir? TOKİ Ankara kura sonucu sorgulama linki!

09.01.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi devam ediyor. Noter huzurunda çekilen TOKİ kura çekilişi canlı olarak YouTube ekranlarından yayınlanıyor. Sonuçlar, online olarak internet üzerinden sorgulanıyor. Peki TOKİ Ankara kura çekimi nasıl canlı izlenir? İşte TOKİ Ankara kura sonucu sorgulama linki!

TOKİ Ankara kura çekimi nasıl canlı izlenir? TOKİ Ankara kura sonucu sorgulama linki!

TOKİ An kara kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ sosyal konut projesine Ankara için başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ Ankara kura çekimini canlı olarak izleme linkini ve kura sonuçlarını sorgulama linkini araştırıyor. Peki TOKİ Ankara kura çekimi nasıl canlı izlenir? İşte TOKİ Ankara kura sonucu sorgulama linki!

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?

TOKİ kuraları YouTube üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor.

TOKİ Ankara kura çekimini TOKİ'nin, 'https://www.youtube.com/watch?v=Q5MlNE_T44E' YouTube adresi üzerinden canlı takip edebilirsiniz. Canlı yayın bittiğinde, yayın kaydediliyor.

TOKİ Ankara kura çekimi nasıl canlı izlenir? TOKİ Ankara kura sonucu sorgulama linki!

TOKİ ANKARA KURA SONUCU SORGULA

TOKİ kura sonuçlarını TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/' adresinden sorgulayabilirsiniz.

TOKİ ANKARA KONUTLARI NEREDE?

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800

ANKARA KIZILCAHAMAM: 63

ANKARA MAMAK: 3.645

ANKARA POLATLI: 700

ANKARA NALLIHAN: 100

ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626

ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311

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