TOKİ Ankara kura çekimi nasıl canlı izlenir? TOKİ Ankara kura sonucu sorgulama linki!

TOKİ An kara kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ sosyal konut projesine Ankara için başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ Ankara kura çekimini canlı olarak izleme linkini ve kura sonuçlarını sorgulama linkini araştırıyor. Peki TOKİ Ankara kura çekimi nasıl canlı izlenir? İşte TOKİ Ankara kura sonucu sorgulama linki!
TOKİ kuraları YouTube üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor.
TOKİ Ankara kura çekimini TOKİ'nin, 'https://www.youtube.com/watch?v=Q5MlNE_T44E' YouTube adresi üzerinden canlı takip edebilirsiniz. Canlı yayın bittiğinde, yayın kaydediliyor.
TOKİ kura sonuçlarını TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/' adresinden sorgulayabilirsiniz.
ANKARA AYAŞ: 300 KONUT
ANKARA BALA: 160
ANKARA ÇAMLIDERE: 100
ANKARA ETİMESGUT: 3.800
ANKARA EVREN: 150
ANKARA GÖLBAŞI: 1.545
ANKARA HAYMANA: 200
ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800
ANKARA KIZILCAHAMAM: 63
ANKARA MAMAK: 3.645
ANKARA POLATLI: 700
ANKARA NALLIHAN: 100
ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626
ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311