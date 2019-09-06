TOKİ AOÇ’nin Satışa Çıkarılan Arazilerinin İhalesini Erteledi

Bilkent’te bulunan TOKİ binasında yapılacak arazi ihalesine karşı 51 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Aralarında meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütlerinin olduğu 51 kurumun temsilcileri ve vatandaşlar, AOÇ arazilerinin açık artırma satış ihalesine karşı TOKİ önünde eylem yaptı. TOKİ yeterli katılım ve rekabet sağlanamadığı gerekçesiyle ihaleyi ileri bir tarihe erteledi.

“İhanetin İhalesi Olmaz”, “Atatürk Orman Çiftliği arazileri satılamaz” sloganları atan grup, ihaleyi iptal edin çağrısında bulundu. Ortak basın açıklamasını Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan okudu. Candan, şunları söyledi: “Cumhuriyet’in özgürlükçü değerlerinin kurucu mekanı olan Atatürk Orman Çiftliği, halka ait kamusal kullanım alanı olarak 5 Mayıs 1925’te Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi mal varlığı olarak kurulmuştur. Savaştan çıkmış bir ülkenin kalkınma ile yeniden özgürleşmesinin mekanı olan Atatürk Orman Çiftliği Cumhuriyetin devrimci ve özgürlükçü modelidir. AOÇ fikri ekolojiktir, bataklıktan vahaya dönüştürülen AOÇ ekonomik kurtuluş savaşının kurucu mekanıdır. İnsan doğa ilişkisinin, insan doğa birlikteliğinin emekle yeniden örüldüğü, İnsan ile doğanın birlikte harmanladığı yeni bir yaşama kültürü yaratmanın, doğa kültür emek ve bilimle şekillenen kültürel peyzaj alanıdır.”