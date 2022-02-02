Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişini ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar heyecanla bekliyor. Uygun fiyatlı konutlara sahip olmak isteyen kişiker TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman sorusunun yanıtını internette araştırmaya başladı. Peki Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Başakşehir çekilişi kura sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişine ilişkin detayları sizler için derledik..

TOKİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toki Başakşehir kura çekilişi 2 Şubat Çarşamba günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

Toki Başakşehir kura çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal medya hesaplarını takip edecekler.

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Toki Başakşehir kura çekilişi sonuçları çekilişin ardından belli olacak.

Kura sonuçları ve kazananların isim listesine e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

TOKİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI KONUTLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak.



