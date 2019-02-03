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TOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 30 ilde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesinin yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Millet bahçeleri projelerimizle gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlayacağız” dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ile en az bir millet bahçesi yapılması kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirten TOKİ Başkanı Bulut, TOKİ’nin de bugün itibariyle 30 ilde 41 millet bahçesi uygulamasını hayata geçireceğini söyledi.

TOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 30 ilde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesinin yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Millet bahçeleri projelerimizle gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlayacağız” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ile en az bir millet bahçesi yapılması kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirten TOKİ Başkanı Bulut, TOKİ’nin de bugün itibariyle 30 ilde 41 millet bahçesi uygulamasını hayata geçireceğini söyledi. "Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin şehirlere yeni bir değer katacağını belirten Ömer Bulut, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ülkemizin tüm şehirlerinde hayata geçecek millet bahçeleri projelerimizle gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlayacağız” dedi.
Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathanelerinin bulunacağını belirten Bulut, “Millet bahçeleri, vatandaşlarımızın bir araya geleceği nitelikli sosyal alanlar olup, huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam merkezleri olacak” ifadelerini kullandı.
Millet bahçeleriyle beraber millet kıraathanelerinin de projelendirildiğini ifade eden Bulut, “Özellikle gençlerimizin verimli vakit geçirebileceği, ders çalışıp kitap okuyabileceği, internetten ve ikramlardan ücretsiz yararlanabilecekleri, fikir alışverişinde bulunarak sosyalleşebilecekleri ortamın sunulacağı millet kıraathaneleri 24 saat hizmet verecek” açıklamasında bulundu.

Şubat ayında 8 millet bahçesi ihale edilecek
Hükümetin ilk 100 günlük icraat programı kapsamında TOKİ tarafından yapılan Kayaşehir Millet Bahçesi’nin ilk etabının açıldığını belirten Bulut, “İdare olarak toplam 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesi yapıyoruz. Ocak ayında İstanbul Pendik, Batman ve Elazığ olmak üzere üç millet bahçesinin ihalesini yaptık. Şubat ayında ise Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2. 3. ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceğiz” dedi.
Diyarbakır Dicle Vadisi’nde yapılan millet bahçesinin inşaat faaliyetlerinin hızla devam ettiğini aktaran Bulut, 10 millet bahçesi projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini ve 17’isinin de arazi çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vatandaşların beklentisi doğrultusunda şehirlerde sadece binaların değil, sosyal donatı alanlarının, yeşil alanların ve mahalle kültürünün canlandırılması hedefi doğrultusunda insan odaklı bir bakış açısı getirdiklerini belirten Bulut, şöyle devam etti:
“Şehre dair gelen bu yeni bakış açışıyla planlama ve tasarım süreçlerinde tarihi ve kültürel mirasını gözeten, yöresel ve yatay mimariyi esas alan projeler inşa ediyoruz. Şehirlerimizde, kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kuruyoruz.”

TOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”

TOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”

TOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”

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TOKİ Başkanı Ömer Bulut: 30 ilde 41 Millet Bahçesi yapıyoruzTOKİ Başkanı Ömer Bulut: 30 ilde 41 Millet Bahçesi yapıyoruz
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