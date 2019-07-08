HABER

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, idare tarafından Eskişehir’de yürütülen millet bahçesi projesine ilişkin bilgilendirmede bulundu.Eskişehir Millet Bahçesi projesinde hiçbir aşamada yapılaşmanın planlanmadığını ve Eskişehirli vatandaşların daha çok yeşille buluşacağını ifade eden Bulut, askı sürecinin başlatılması için projenin Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.Eskişehir Millet Bahçesi Projesinin toplam 56 bin 448 metrekare alanda yapılacağını belirten Bulut, “İmar kanununa göre Millet Bahçelerinde toplam alanın yüzde 5’ ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oran Eskişehir Millet Bahçesi için yüzde 5 seviyesinin çok altında yaklaşık yüzde 1,58 seviyesindedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, idare tarafından Eskişehir’de yürütülen millet bahçesi projesine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Eskişehir Millet Bahçesi projesinde hiçbir aşamada yapılaşmanın planlanmadığını ve Eskişehirli vatandaşların daha çok yeşille buluşacağını ifade eden Bulut, askı sürecinin başlatılması için projenin Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.
Eskişehir Millet Bahçesi Projesinin toplam 56 bin 448 metrekare alanda yapılacağını belirten Bulut, “İmar kanununa göre Millet Bahçelerinde toplam alanın yüzde 5’ ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oran Eskişehir Millet Bahçesi için yüzde 5 seviyesinin çok altında yaklaşık yüzde 1,58 seviyesindedir. Ayrıca millet bahçesinin inşa edileceği alanda vatandaşlarımızın bilgilenmesi amacıyla proje görselleri millet bahçesi alanı çevresinde sergilenmektedir” dedi.
35 ilde 71 millet bahçesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı millet bahçeleri projeleri doğrultusunda her ile en az bir millet bahçesi yapma hedefi olduklarını belirten Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda millet bahçesi çalışmalarına ara verilmeksizin devam ettiklerini ifade etti.
Hedeflerinin 35 ilde 71 millet bahçesi yapmak olduğunu belirten Bulut, sözlerine şöyle devam etti:
“İdare olarak bugüne kadar iki millet bahçesinin yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 13 millet bahçemizin inşaatı hızla devam ediyor. 51 millet bahçemizin de proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TOKİ olarak bu yıl 7 millet bahçesini bitirip vatandaşlarımızı daha çok yeşille buluşturmayı hedefliyoruz.”
Eskişehir Millet Bahçesi’nde yapılaşma minimum seviyede
Eskişehir Millet Bahçesi’ne ayrı bir paragraf açan Başkan Bulut, millet bahçelerinin temel prensibinin vatandaşların daha çok yeşille ve oksijenle buluşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, Eskişehir Millet Bahçesi ile ilgili olarak ne ihale hazırlık aşamasında, ne de sonrasında kesinlikle bir yapılaşma planlanmadığını ve yapılmadığını vurguladı.
İmar kanununa göre Millet Bahçelerinde toplam alanın yüzde 5’ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oranın Eskişehir Millet Bahçesi için yaklaşık yüzde 1,58 seviyesinde olduğunun altını çizen Bulut, “Eskişehir Millet Bahçesi projemizde yer altı otoparkı, millet kıraathanesi, iki tuvalet, bekçi kulübesi, havuz, gezinti yolları, giriş yolları, koşu ve bisiklet yolları bulunuyor” diye konuştu.
Bulut ayrıca, proje içerisinde etkinlik alanı, bitkisel peyzaj alanının içerisinde yapraklı, ibreli ağaçlar, çalı, sarmaşıklar ve çocuk oyun alanlarının olacağını söyledi.
Son günlerde Eskişehir’de hayata geçecek millet bahçesiyle ilgili bazı basın-yayın organları tarafından gerçek dışı bilgilerin servis edildiğini söyleyen Bulut; “Millet bahçesinin inşa edileceği alanda vatandaşlarımızın bilgilenmesi amacıyla proje görselleri sergilenmektedir. Vatandaşlarımız proje görsellerini buradan görebilirler” açıklamasında bulundu.

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

TGS'den SETA raporuna suç duyurusu

Olay yaratan rapora suç duyurusu

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.