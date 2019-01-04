HABER

TOKİ Başkanı Bulut'tan dar gelirliye konut müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 2018 yılında 53 bin konutun satışını, 43 bin evin teslimini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almalarını sağlayacak koşullarda önemli bir sayıda düşük taksitle konut uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.  TOKİ Başkanı Bulut, TOKİ hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Avrupa ve Ortadoğu’da olmak üzere Türkiye’de TOKİ kadar konut üreten kurumun olmadığını belirten TOKİ Başkanı Bulut, şöyle dedi: "TOKİ, şehirlerin yenilenmesi, dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için çalışıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 2018 yılında 53 bin konutun satışını, 43 bin evin teslimini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almalarını sağlayacak koşullarda önemli bir sayıda düşük taksitle konut uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

TOKİ Başkanı Bulut, TOKİ hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Avrupa ve Ortadoğu’da olmak üzere Türkiye’de TOKİ kadar konut üreten kurumun olmadığını belirten TOKİ Başkanı Bulut, şöyle dedi:
"TOKİ, şehirlerin yenilenmesi, dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için çalışıyor. Ayrıca deprem ve diğer afetleri gözeterek projeler yapılıyor. Dar gelirli ve düşük gelirli insanların konut sahibi olmasını sağlamak için 830 bin sosyal niteliği olan konut yapıldı. TOKİ olarak sosyal konut projelerinin yükselmenin sevincini yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bu rakamlar yeterli değil, TOKİ oranlarını yüzde 100’e çıkarmalıyız' diyor. 'Bu rakam olana kadar projelere bakmayacağım' diyor. 15 yıl içinde 23 bin 780 derslikli bin 77 okul tamamlandı. Yine 40 bin 120 yatak kapasiteli 266 hastane, 72 bin öğrenci kapasiteli 189 yurt, 931 ticaret merkezi, 19 stadyum ve toplamda 14 bin 541 sosyal donatı inşa edilmiş ve edilmektedir."
2018'DE 53 BİN KONUT
2018 yılında 53 bin konutun satışının gerçekleştirildiğini belirten Bulut, 43 bin evin tesliminin yapıldığını kaydetti. Bulut, şöyle devam etti:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 28 ilde 52 millet bahçesinin içerisine yer aldık. İkinci 100 günlük eylem planında 5 millet bahçesi daha tamamlanacak. İstanbul'da Ocak ayında 3 millet bahçesi ihalesi gerçekleşecek. Samsun’da da 5 adet daha ihale gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımız 81 ilde en az bir Millet Bahçesi olmasını istiyor. Bu sayı artarak devam edecek. Bunların dışında 14 millet bahçesinin de proje çalışmalarını sürdüreceğiz ve ihaleye hazır hale getireceğiz."
Kentsel dönüşüm kapsamında 17 milyarlık ihale gerçekleştirdiklerini kaydeden TOKİ Başkanı Bulut, "59 ilde 134 ilçede 163 kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Şikâyetler olsa da belirgin memnuniyetsizlik yok. Vatandaşta uzlaşmayı esas alıyoruz. Kentsel dönüşümde daha farklılaşmak gerek, büyük şehirlerde daha fazla rol almak gerek. İstanbul’da 3 bölgede kentsel dönüşüm ihalesi gerçekleştirdik. Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar, Çamlıca Camisi ve çevresi. 2019 yılından başlamak üzere kentsel dönüşüm ve Millet Bahçeleri çok önemli projelerimizin içinde yer alacak" diye konuştu.
DAR GELİRLİYE MÜJDE
Dar gelirli vatandaşların konutta rahat satın almalarını sağlayacak koşulların yapılacağının müjdesini veren TOKİ Başkanı Bulut, "Şunu müjdeleyebiliriz; Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almalarını sağlayacak koşullarda Türkiye genelinde önemli bir sayıda düşük taksitle konut uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-TOKİ Başkanı Bulut açıklama
-Detaylar
Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Doktorun 'asansör' talihsizliği (2)Doktorun 'asansör' talihsizliği (2)
Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybettiSokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu

Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.