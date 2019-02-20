"Kayaların kesilmesi sonucu taş alımı esnasında aynalar oluşmuş durumda. Bunlar dik aynalar. Buradaki kayaç yapısından kaynaklı olarak, belki bir heyelan şeklinde değil ama kaya kopmaları şeklinde tehlike arz ediyor. Hem alt bölgede bulunan konutlar hem de kayanın üst bölgesinde bulunan konut sahiplerini de tedirgin ediyor. Arkadaşlar bugün çalışmalara başladılar. Görsel olarak tespitlerimiz oldu. Ayrıntılı olarak yarın da tespitlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızla görüştük, onların da taleplerini aldık. Vatandaşlarımız çözüm bekliyor. Bu çözümü de yarından itibaren üretmeye başlayacağız."

Bölgedeki binaların mühendislik hizmetinden faydalanmadığına dikkati çeken Bulut, bunların dönüşüme tabi tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Çevrenin ulaşım, yol, altyapı ve kanalizasyon bakımından da eksik olduğuna değinen Bulut, "Tüm bu unsurları dikkate aldığımızda burada bir dönüşüm olması gerekiyor. Bu alana el atılması gerekiyor. Biz de bunu süratle yapacağız. Burada bir işlem yapacaksak vatandaşımızı düşünerek, vatandaş lehine çözüm üreterek yapacağız. Vatandaşımızla ortak bir çözüm üreterek burada yenileme ve rehabilitasyon işlemini başlatacağız. Bu alandaki diğer vatandaşları da ilgilendiren görüşmelere yarından itibaren başlayıp onların görüşlerini alacağız. İnşallah bu riski bertaraf edeceğiz. Kaya düşmelerine karşı da acil önlem alıp o alanda da bir çalışma yapabiliriz." diye konuştu.

- "Kentsel dönüşümlere devam edeceğiz"

İzmir'in kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten Bulut, "TOKİ olarak bizim ilk başladığımız kentsel dönüşümlerden biri İzmir. İzmir'de Uzundere'de yaklaşık 3 bin 100 stok konut ürettik. Bunun amacı da Kadifekale bölgesini rekreasyon alanı olarak halkın hizmetine sunmaktı. Eğer bunlar devam ediyor olsaydı bugün de buraları konuşuyor olmazdık." değerlendirmesinde bulundu.