TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın acı günü

İSTANBUL (AA) - TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın 85 yaşında vefat eden babası Enver Turan, toprağa verildi.
İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Enver Turan'ın cenazesi, Bahçelievler'deki Yenibosna Merkez Camisine getirildi.
Buradaki cenaze merasimine, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı AK Partili milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Turan'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Ergün Turan ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Turan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kocasinan Mezarlığı'na götürüldü. TBMM Başkanı Yıldırım da cenazeye omuz verdi.
TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler, cenaze namazının ardından Yenibosna Merkez Cami Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.
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