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TOKİ BAŞKANI ERGÜN TURAN'IN BABASI ENVER TURAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın  babası Enver Turan son yolculuğuna uğurlandı.  TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın babası Enver Turan hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA
TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın babası Enver Turan son yolculuğuna uğurlandı.
TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın babası Enver Turan hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden Turan için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK parti İstanbul il başkanı Bayram Şenocak ile Turan'ın yakınları ve sevenleri katıldı.
Tören öncesi Ergün Turan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Enver Turan için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Turan'ın tabutuna Binali Yıldırım da omuz verdi. Turan'ın cenazesi defnedilmek üzere Kocasinan Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeye katılanlar
-Turan'ın taziyeleri kabul etmesi
-Cenaze namazı
-Tabutun omuzlanması
-Genel ve detaylar

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