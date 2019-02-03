TOKİ Başkanı Ömer Bulut: 30 ilde 41 Millet Bahçesi yapıyoruz

İSTANBUL, (DHA)- TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 30 ilde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesinin yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek “Millet bahçeleri projelerimizle gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlayacağız” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda 81 ilin her birine en az bir Millet Bahçesi yapılması kapsamında çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Bulut, TOKİ’nin de bugün itibariyle 30 ilde 41 millet bahçesi uygulamasını hayata geçireceğini söyledi.

"Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin, şehirlere yeni bir değer katacağını belirten Bulut, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ülkemizin tüm şehirlerinde hayata geçecek millet bahçeleri projelerimizle gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlayacağız” dedi.

Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathanelerinin bulunacağını belirten Bulut, “Millet bahçeleri, vatandaşlarımızın bir araya geleceği nitelikli sosyal alanlar olup huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam merkezleri olacak” ifadelerini kullandı.