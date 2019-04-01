TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı

Toplu Konut \u0130daresi (TOK\u0130) Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na \u00d6mer Bulut atand\u0131.\nResmi Gazete'nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda yay\u0131mlanan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kararnamesine g\u00f6re, TOK\u0130 Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fcten \u00d6mer Bulut TOK\u0130 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na atand\u0131.Asans\u00f6rde korkun\u00e7 anlar! Bir anda hareket edince...Gerc\u00fc\u015f\u2019te \u0130lk defa AK parti Belediyeyi Kazand\u0131Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'nde Vahap Se\u00e7er d\u00f6nemi\u00a0
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