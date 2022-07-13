TOKİ başvuru tarihleri 2022 ne zaman? TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl, nereden yapılır? İl il konut satışı fiyatları ve başvuru tarihi...

TOKİ başvuru tarihleri yapılan açıklama ile duyuruldu. 3 bin 151 konut satışa sunulacak. Ucuz konut başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı merak konusu oldu. 2+1 ve 3+1 il il daire fiyatları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ başvuru tarihleri 2022 ne zaman? İl il TOKİ konut satışı fiyatları ve başvuru tarihi...

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

TOKİ başvuruları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlıyor.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 18 Temmuz’da başlayacak, 4 Ağustos'ta sona erecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 şehirde toplam 3 bin 151 konut için kura gerçekleştirecek.

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

İL İL TOKİ KONUT SATIŞI VE FİYATLARI

TOKİ, İzmir'in Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunacak. Yapılan açıklamaya göre; konutların fiyatı 410 bin liradan başlıyor. İzmir'in Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerindeki söz konusu konutların taksitleri ise 2.700 liradan başlıyor.

Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 liradan başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin lira, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 lira olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin lira. Konuya ilişkin yapılan açıklamada taksitlerin 1.928 liradan başlayacağı aktarıldı.

Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin lira olacak. Taksitler 1.482 liradan başlayacak.

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin liradan başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin liradan, taksitler 1.649 liradan başlıyor.

Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 1.888 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin TL'den başlayan fiyatlar, 1.770 liradan başlayan taksitlerle satılacak.

Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin liradan, taksitler 1.656 liradan başlıyor.

Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin liradan başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 lira.

Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin liradan, taksitleri ise 2.221 liradan başlıyor.

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin liradan, taksitleri ise 2.200 liradan başlıyor.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor.

Konya’da taksitler 1.442 liradan, konutların fiyatı 384 bin liradan başlayacak.

Aksaray’da fiyat 384 bin lira, taksit ise 1.433 lira olarak belirlendi.

Bolu’da fiyat 415 bin lira, taksit ise 1.559 lira olacak.

Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 lira olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 lira olacak.

TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 lira olarak belirledi.

Van’da ise konutun fiyatı 440 bin lira, taksiti ise 1.652 lira olacak.

